「雨で靴びちょびちょ」→ 回避！【ワークマン】1人1足は欲しい！「防水ブーツ」

雨の日に靴が濡れてストレス……。そんな事態を回避するなら、防水機能が付いたブーツがおすすめです。今回紹介する【ワークマン】のブーツは、防水だけでなく軽量で楽に歩けそう。手に取りやすい価格なので、雨の日に備えて1足持っておくと便利です。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

晴れの日も履きたくなりそう！ シンプルな防水ブーツ

【ワークマン】「防水フィールドブーツ」\2,500（税込）

防水生地を使用した、雨の日に頼りになるブーツ。公式サイトには「雨の日も晴れの日も、どんな天候でも快適」とあり、晴雨問わずデイリーに使えるのが嬉しいポイント。アウトドアやガーデニングなどでも活躍が期待できます。足元から秋冬ムードを高めてくれるブラウンのほか、キレイめにもカジュアルにもマッチしやすいブラックもラインナップ。

秋冬にぴったりな防寒レインブーツ

【ワークマン】「レディース防寒EVAレインブーツ」\1,500（税込）

裏地にふんわりとした素材が使われており、防寒にも役立つレインブーツ。ボリュームがあってコーデのアクセントになりつつ、軽量で楽に履けそうです。大人のデイリーカジュアルにマッチするデザインもポイント。カラーは、清潔感のあるオフシロとダークブラウンの2色展開です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

wrtiter：Emika.M