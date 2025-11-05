ドジャースが優勝パレード＆セレモニー

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。ドジャースタジアムではセレモニーも開催され、大谷翔平投手も大歓声を浴びた。歓喜のイベントには、真美子夫人も同行。大谷がインスタグラムに投稿した動画や写真の中には、真美子夫人が撮影したとみられるものもあり、ネットで話題となっている。

優勝パレードでロサンゼルス市内を移動したドジャースナイン。大谷は真美子夫人を伴ってバスに乗り込んだ。真美子さんにスマートフォンで撮影され、レンズに向かって急に“真顔”になるシーンもあった。

大谷は歓喜のイベント終了後、自身のインスタグラムを更新。笑顔で真美子さんに語りかけながらどこかを指さす写真などを投稿したが、沿道のファンへガッツポーズする動画や球場で声援に応える動画は真美子さんが撮影したとみられ、他の掲載写真にも真美子さん撮影のものがありそうだ。

X上の日本人も反応。「真美子さんが撮影したと思われる写真は全て良い」「撮影：真美子さん だと思う」「撮影者は真美子さんかな？」「大谷選手を撮影する真美子さん素敵！！」「これは真美子さんが撮った動画かな？」などの声が上がっていた。

大谷はドジャースタジアムでスピーチ。英語で「このチームをとても誇りに思う。あなたたちは世界で最高のファン」と語り、「来年、次のリングを獲る準備はできている」とWS3連覇に向け、早くも闘志を高めていた。



（THE ANSWER編集部）