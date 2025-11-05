初めての方でも安心して試乗出来る！ELEMOs「小型電動モビリティ試乗体験会」出展

ELEMOsは、2025年11月8日(土)に千葉県千葉市美浜区の「カツマタ モビリティ ラボ(旧・勝又自動車学校)」で開催される「小型電動モビリティ試乗体験会」に出展いたします。

免許不要で安心して乗れる最新の小型電動モビリティを一堂に体験できるイベントです。

ELEMOs「小型電動モビリティ試乗体験会」出展

日時：2025年11月8日(土) 10:00〜15:00 ※雨天中止

会場：カツマタ モビリティ ラボ (千葉市美浜区新港189)

参加費：無料 (必ず受付をお通りください)

駐車場：あり (40台限定 ※公共交通機関の利用を推奨)

アクセス：JR稲毛駅 西口4番バス乗り場より「幸町団地」バス停下車、徒歩5分／JR千葉みなと駅よりバス「幸町団地」バス停下車、徒歩5分

免許不要で乗れる最新の小型電動モビリティを体験できるイベントが開催されます！

会場では、「車道走行タイプ(特定小型四輪)」と「歩道走行タイプ(シニアカー)」の乗り比べが可能。

各社スタッフが丁寧に説明するので、初めての方でも安心して試乗を楽しむことができます。

ELEMOs4 REBORN (エレモーズフォー リボーン)

ELEMOsからは、「ELEMOs4 REBORN」が試乗車両として用意されます。

国土交通省性能確認試験適合車で、免許不要で運転可能な特定小型四輪を代表するモデルです。

安定感と走行性能の高さから幅広い層に支持され続けているロングセラーを、この機会に体感できます！

免許返納後の移動手段を検討中の方にも

「ELEMOs4 REBORN」を含む特定小型四輪とシニアカーの人気車両を乗り比べ出来る貴重な機会です☆

免許返納後の移動手段を検討中の方や、日常の足として新しいモビリティに関心のある方におすすめのイベントとなっています。

自分に合った移動手段を見つけに、会場へ足を運んでみてください。

千葉市の「カツマタ モビリティ ラボ」で開催される「小型電動モビリティ試乗体験会」の紹介でした。

