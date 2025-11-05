カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、全国で深刻化しているクマ問題について、自衛隊がクマ対策に出動したことを報じた。

青森県、秋田県、山形県でもクマが出没。秋田県内ではこれまでに４人が死亡、５６人が負傷するなど深刻な状況となっている。この日午前には秋田県と陸上自衛隊が協定を締結。今月３０日までの活動期間で、箱わなの運搬や設置、駆除されたクマの運搬などを行う後方支援に限られる。タレントの東野幸治は「自衛隊員の方にやっていただくのは申し訳ないんですけど、緊急措置としてのレベルになってきているんだなと思いました」と語った。

元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は自衛隊の協力について「自衛隊を活用するのであれば銃器による駆除、ここが本来、自衛隊にやってもらわなきゃいけない部分だと思う」と問題提起。何でもかんでも自衛隊に頼るのは反対と話し「クマ被害対策は自治体がやらなきゃいけないこと。秋田県だけじゃなくて、東北という単位でクマ被害対策部隊というものをしっかり作らないと。ハンターのお給料とにかく安いんですよ」と、県単位ではなく広域での対策を訴えた。