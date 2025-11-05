パリ五輪バドミントン女子ダブルスで「シダマツ」ペアとして銅メダルを獲得した松山奈未が５日、男子の緑川大輝と組んで混合ダブルスに挑戦することを発表した。

インスタグラムで「日頃より温かい応援ありがとうございます。チームリリースからありました通り、この度、ＮＴＴ東日本所属の緑川大輝選手とペアを組み、ミックスダブルスに挑戦させていただくこととなりましたので、ご報告させていただきます」と公表。

「新たな目標に向かい、バドミントンを続けられることを、大変嬉（うれ）しく思っております。この決断に至るまで、会社をはじめ、スタッフ・コーチの皆様、そして応援してくださるファンの皆様に支えていただきました。心より感謝しております」とつづった。

「全日本総合選手権大会から出場予定となっております」と明かし、「コートに立てる喜びを、プレーで表現できるよう、全力を尽くしてまいります。今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願いします」と意気込みをコメントした。

松山と志田千陽の「シダマツ」ペアは、８月３１日に行われたバドミントン世界選手権女子ダブルス準決勝を最後に解消。志田は五十嵐有紗と女子ダブルスの新ペアを結成していた。