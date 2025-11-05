お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が4日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。「夫婦喧嘩」について話した。

この日のゲスト、4人組クリエイター「午前0時のプリンセス」のメンバーでプロダンサー・振り付け師としても活動するJESSICAは「めちゃくちゃダンサーとして生きていたんですけど、コロナ禍明けるくらいからSNSを本気でやりだして」「もともとはダンサーの自分を知ってもらいたくてダンス動画ばかり上げていたんですけどそれやったら全然見てもらえなくて、人間味ある動画を出していたら“なんだこいつは！”ってなってもらえることが増えて」と明かした。

これに対し、バービーは「私とても気になっているのは(JESSICAが所属しているのが)エイベックスってところなのね。我が家エイベックス大好きでして…私の夫はエイベックス大好きすぎてエイベックスの採用試験を2回受けて2回落ちているんです。それくらいエイベックス大好きで、娘は民謡教室に行かせるかエイベックスのダンス教室に行かせるかここでいつも夫婦喧嘩が起きるっていう」と話した。

さらに、10代の頃にエイベックスのダンス教室に入ったというJESSICAに「多感な時期に片足芸能界に突っ込むって結構すごいこと」とコメントし、「私結構ド田舎に住んでいたから、大学も受験せずに入っているくらいド田舎でずっとのほほんと生きて塾もスクールも通ったことがない。競走社会にいたことがないから自己肯定感爆上がりなんですよ、比較されたことないし」と振り返った。