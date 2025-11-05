現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日、発表された。世相を反映する言葉が並ぶ中、音楽シーンから生まれたキャッチーなフレーズも入った。

今年、若者を中心に爆発的なバズを巻き起こしたのが、女性声優3人組「AiScReam」の楽曲「愛スクリ〜ム！」。その歌詞の一部「チョコミントよりもあ・な・た」がノミネートされた。TikTokではこのフレーズを使った動画があふれかえり、まさに社会現象に。その中毒性は計り知れない。この勢いは止まらず、AiScReamにはすでに「NHK紅白歌合戦内定」報道が出ている。

そしてもう一組、男性5人組「M！LK」の楽曲「イイじゃん」から「ビジュイイじゃん」が堂々のノミネート。ビジュアルの良さを称賛するこのシンプルな言葉は、使いやすさも相まってSNSで大流行。ファンのみならず、日常会話でも頻繁に聞かれるようになった。

昨年、Creepy Nutsが「Bling―Bang―Bang―Born」、こっちのけんとは「はいよろこんで」でノミネートされ、その勢いのまま紅白出場を果たした。「楽曲のワンフレーズが流行語になる」から「紅白出場」という道は、もはや新たな勝利の方程式だ。

M！LKのファンからは紅白初出場を願う声が高まっている。果たして「チョコミントよりもあ・な・た」と「ビジュイイじゃん」は、年末の吉報へとつながるのか。大賞の行方、そして紅白の出場者発表から目が離せない。