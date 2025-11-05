バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの松山奈未（27＝再春館製薬所）が11月5日、緑川大輝（25＝NTT東日本）との混合ダブルスペア結成を発表した。所属先を通じ、「新たな目標に向かい、バドミントンを続けられることを、大変うれしく思っております」となどコメントした。

松山は志田千陽（28＝再春館製薬所）との「シダマツ」として女子ダブルスで昨夏のパリ五輪で銅メダルを獲得した。しかし、モチベーションに違いが生まれ、話し合いの末にペア解消を決断。8月末の世界選手権（パリ）を最後に別々の道を歩んだ。

12月に東京で開催される全日本総合が、新ペアでの初陣となる。「コートに立てる喜びを、プレーで表現できるよう、全力を尽くして参ります。今後も変わらぬご声援のほど、よろしくお願いします」と記した。

◇松山 奈未（まつやま・なみ）1998年（平10）6月28日生まれ、北九州市出身の27歳。元実業団選手の母・裕子さんらの影響で7歳でバドミントンを始めて地元クラブ「岡垣ジュニア」で腕を磨いた。九州国際大付中、高を経て17年再春館製薬所入社。1メートル67。