ＮＰＢは５日、来季のセ・リーグ開幕戦日程と対戦カードを発表した。

２年ぶりにリーグ優勝を果たした阪神は３位の巨人、２位のＤｅＮＡが６位のヤクルト、５位の広島が４位の中日と顔を合わせることになった。なぜ、このような組み合わせになったのだろうか。

セ・リーグでは２年前の順位を元に、上位３球団が開幕戦の主催権を持つ。だが、２０２４年に２位だった阪神は、これまでと同様に本拠地・甲子園がセンバツ高校野球開催中のため使用できないことから、開幕主催権を返上。これによって来季の開幕主催権は２０２４年優勝の巨人、同３位のＤｅＮＡ、同４位の広島が持つことになり、開幕権を返上した阪神は東京ドームで巨人と対決し、ＤｅＮＡが同５位のヤクルト、４位の広島が本拠地・マツダスタジアムでの開催主催権を手にし、同６位の中日と対戦することになった。

一方、パ・リーグでは３年前の順位を元に開幕カードが決められていることから、２０２６年の開幕カードは２０２３年１位のオリックス、２位のロッテ、３位のソフトバンクが開幕主催権を持つことが濃厚。

阪神としては、オリックスに開幕主催権がなければ、京セラドームで開催することも可能だったと思われるが、それでもオリックスは２４年が５位だったため、開幕主催権を失うことが濃厚。２７年がセ・パ同日開幕となれば、阪神は京セラドームでＤｅＮＡと対戦した２３年以来、４年ぶりにホームで開幕戦を迎えることになりそうだ。