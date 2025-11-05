毎日王冠で３着だったサトノシャイニングは鳴尾記念（１２月６日、阪神）で巻き返しを狙う。

ＪＢＣクラシック２着のメイショウハリオ、ＪＢＣレディスクラシック２着のテンカジョウはチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）を視野に入れる。

天皇賞・秋で７着だったセイウンハーデスはジャパンＣ（１１月３０日、東京）を視野。同１１着のエコロヴァルツはマイルＣＳ（１１月２３日、京都）と、鳴尾記念の両にらみ。まほろばＳ３着のニホンピロキーフはマイルＣＳが目標も、除外の場合はキャピタルＳ（１１月２９日、東京）。このレースには京成杯オータムＨで７着だったシヴァースも参戦する。

ＪＢＣスプリント３着のサンライズアムールは状態次第でカペラＳ（１２月１４日、中山）へ。同５着のクロジシジョー、秋嶺Ｓ勝ちのエコロアゼルも参戦予定。

秋華賞６着のビップデイジー、まほろばＳ１１着のダンツエランはターコイズＳ（１２月２０日、中山）を目指す。

内房Ｓでオープン入りのハギノサステナブル、ジャパンダートクラシック４着のハグはシトリンＳ（１１月２２日、京都）が目標。