¥¸¡¼¥³»á¡Ö£×ÇÕ£´¶¯Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ë¡È½é¸ÀµÚ¡É¡ÖÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡×
¡¡¼¯Åç¤Î¥¸¡¼¥³¡¦¥¯¥é¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬£µÆü¡¢°ñ¾ë¡¦¼¯Åè»ÔÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£±£°·î¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò£³¡½£²¤ÇÇË¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢£²£¶Ç¯£×ÇÕ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ÆüËÜ¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½êÍÑ¤Ç£³£°Ê¬ÄøÅÙ¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î£³£°Ê¬¤ÇÆüËÜ¤¬£°¡½£²¤Î¾õ¶·¤«¤é£³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê·è¾¡ÅÀ¤¬¡Ë¼¯Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄåºÀ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹âÉ¾²Á¤ò¼¨¤·¡Ö£×ÇÕ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë¾¡¤Á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¾¡¤Á¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¾Þ»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö³¤³°ÁÈ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³ÆÁª¼ê¤Î³¤³°¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ÆüËÜ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡££²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡Ê£¶·î³«Ëë¡Ë¤Þ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¡¢¼«¿®¤È°ÂÄêÀ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¡¢£×ÇÕ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈË¾¤ó¤À¡£
¡¡£±£¶¶¯ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¸å¤Ë·ëÀ®¤·¤¿Âè£²¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£¶Ç¯£×ÇÕ¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¡¼¥³»á¤Ï¡Öº£¤ÎÀ¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¹õÀ±¡Ë¡£¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬ÆüËÜ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥â¥í¥Ã¥³¤¬£´°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Á°²óÂç²ñ¤«¤é·ÑÂ³¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤ËÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÇ¸À¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£