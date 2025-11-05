◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル）追い切り＝５日、栗東トレセン

曇り空と相対するように、エネルギッシュに駆け上がった。ダブルハートボンドは栗東・坂路で単走。活気にあふれながらも無駄な力みはなく、スムーズな脚取りを見せた。馬なりのまま、加速ラップで５２秒６―１２秒０をマーク。大久保調教師は「順調です。先週で仕上がっていたので、今週はやりすぎないように」と満足げな表情だ。

デビューからの全６戦で、一貫して手綱を執るのが坂井。フォーエバーヤングとのコンビでブリーダーズＣクラシック（日本時間２日）を制した“時の人”だ。歴史的快挙を「すごかった。感動した」と振り返り、胸いっぱいの様子。この日も、多くの仲間や関係者から祝福の嵐だった。

その坂井はダブルハートボンドについて、「最初からオープン級の馬だと思った」と高く評価。中間は２週前追い切りの手綱も執り、「レースを使いながら、前進気勢やスピードなどが全体的に上がっている」と成長を認める。前走のブリーダーズＧＣは２着で、デビューからの連勝は「５」でストップ。しかし「目標にされて、展開が厳しかった。それでも２着と力は示した」と悲観していない。

ＪＢＣレディスクラシックを除外されてこのレースへ。牡馬混合の重賞には初挑戦だが、「男馬の強い相手がいるけど、いい競馬ができたら。勝っているコースだし、（前回の）２０００メートルよりいい」と力を込める。今をときめく若手スターと、初タイトルを目指す。（水納 愛美）