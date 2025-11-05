女優の大和田美帆（42）が5日までにインスタグラムを更新。10歳の長女がタイの学校に留学したことを報告した。

「突然ですが、ワガコはこの夏からタイの学校に通っています」と報告。「タイの現地インターナショナルスクールの寮に入寮しました」と続け、「いくら自立心のある子だからって9歳で寮に入るなんて。誰が想像できたでしょうか」と心境を吐露した。

昨夏5週間、2人でタイに滞在したことや、長女1人でタイでのキャンプなどに参加したことが留学のきっかけになったと説明。「とはいえ、タイの学校に行きたいと言われてもキャンプとは比べ物にならないくらいの大事です。人生が大きく変わる選択です。たくさん悩みました。相談もしました」と悩んだことを告白した。

しかし、「父も友人たちも、ワガコのパパもみんなが“彼女らしいね。彼女ならやっていけそうだね”といって背中を押してくれたことは本当に有り難かったです」と背中を押され、「そして誰よりも母親である私自身が“ワガコならやっていけるだろうなぁ”と思い、決断に至りました」と長女のタイ留学を決断したことをつづった。

「試験を受けて合格をいただいたのが2月。そこからの半年はとても良い時間でした。何もかもがありがたく、尊い日々でした」と振り返り、「そして夏からタイでの生活が始まりました。ワガコは驚くほど柔軟に新しい環境を楽しんでます」と長女の様子を明かした。

「とはいえ、まだ10歳ですのでなるべく週末に一緒に過ごせるよう、時々仕事の合間にわたしもタイに行っております」とサポート。電話でも毎日連絡を取り合っているという。「この選択が、良いか悪いか今はわかりません。本当に良かったのだろうかと不安になることもあります。でも、ちゃんと考えてちゃんと選んでちゃんと決めたからきっと大丈夫。ワガコを、そして自分を信じて、ワガコを支えて、励まして、見守っていきます」と思いを記した。

大和田は2014年に一般男性と結婚し、15年に長女を出産。18年に離婚した。