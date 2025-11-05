Ｊ３アスルクラロ沼津は５日、次節のアウェー・琉球戦（９日）に向けて公開練習。先週末には「木枯らし１号」が東京で観測されるなど日本中が一気に冷え込み、この日の練習会場となった静岡県裾野市も気温１６度と肌寒かったものの、ＤＦ宮脇茂夫がノースリーブの練習着で走り回った。

グラウンドは富士山のすそ野に位置し、ほかのメンバーは全員がジャージーなどを着込んで練習に臨んだが、宮脇は「寒くないです」と薄着で元気いっぱい。スライディングタックルでパスをカットするなど、ハツラツとプレーした。ＳＮＳで他チームの選手がノースリーブで練習しているのを見つけて「いいな」と選んだという。

東京出身で、新潟経営大から入団して２年目の２３歳。本来のポジションはサイドバックだが、鈴木秀人監督に代わってシステムが３バックに変更。ひとつ前のウィングバック（ＷＢ）を任され、「高い位置でボールを受けることができる。自分の良さ（攻撃）が出せる」と前向きに取り組んでいる。

前節（２日）の相模原戦でも、相手ＤＦの裏へ走り込んでの惜しいシュートを放った。だがトータルのシュート数で１６対１１と上回りながら、決定力を欠いてスコアレスドロー。「あとは点を取るだけだった」と指揮官を悔しがらせた。守備が安定してきただけに、ゴールが欲しい琉球戦。宮脇は「チャンスの回数を増やしたい」と必勝を期した。