モーニング娘。の元メンバーでタレントの後藤真希（40）が4日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）にゲスト出演。現役アイドルの悩みにアドバイスした。

アイドルの悩みは「大人との付き合い方がわからない」というもの。この“大人”は「事務所の偉い人」や、「先方のプロデューサー」など“政治が絡んだような大人”と説明された。

あのは自身のアイドル経験を踏まえ、「そういう人とかにさ、『ご飯行こう』って、結構みんなで行ったりするけど、『嫌だな』って思っちゃったりするじゃん。そういうのとかはこの人（相談者）とかは、そういうのも嫌だけど付き合っていかないとうまくできないだろうなって悩んでいるのかなって思うんですけど、どうですかね」と質問した。

後藤は「私ご飯も行かないかも。お仕事の付き合いだと想定して、ツアーとか各地方回ったりとかして、夜ご飯、大人とかメンバーと行きましょうってなっても『私ホテルのルームサービスでいいです』って（言っていた）」と語った。

猫のキャラクター、ササキの声を担当する霜降り明星の粗品から「嫌われてましたか？昔。友だちいなかったですか？」と迫られると、後藤は「ホテルのルームサービスおいしいですよ？」と回答を避けながら笑った。

後藤は「自分のペースで食べられるし、食べ終わったらお風呂入って寝る支度ができるしとかで」と利点を語った。

粗品は「これはでもね。後藤さんの能力が高いから」と話した。

後藤は「突き抜けた人はこれができる」と語った。あのは「この子も突き抜ければいい」と共感した。