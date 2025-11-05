7人組女性アイドルグループ、Rootmimiの黒嵜菜々子（22）と朝比奈麗桜（19）が4日、東京ディズニーリゾート各ホテルレストランで行われたプレスプレビューに参戦した。11月から始まったクリスマス特別メニューを徹底リポート。「憧れの場所」という東京ディズニーランドホテルでは人気レストラン「カンナ」と「シャーウッドガーデン・レストラン」の2店舗をはしごし、その魅力に迫った。

カンナでは「“ディズニー・クリスマス”スタイリッシュカンナ」とした特別ディナーが12月19日まで提供される。和牛ランプ肉や近江鴨のロースト、金目ダイのあぶり焼き、デザートしてアントルメグラッセ、クレームブリュレなどが出される豪華メニュー。朝比奈は「鴨はすごく柔らかくておいしかったです。シェフの方が分厚く調理すると硬くなってしまうので、少し薄くしていると説明していた通りで、食べやすかったですね」と目を丸くした。

黒嵜はデザートで出たフランスの伝統層状ケーキ「オペラ」のアントルメグラッセについて「すごく柔らかくて食べやすい。甘いものが少し苦手な私でも『おいしい』ってなるくらいのちょうどいい甘さです」とし「見た目でツリーが表現されていたり、クリスマスも感じられてとてもかわいかったです」と紹介した。

スペシャルドリンクは、旬のいちごを中心とした赤い果実類にピーチネクター、レモンジュースなどを合わせてソーダで仕上げた。ブランデーグラスの中で層になったドリンクを混ぜると全体が真っ赤に変化する仕掛けもあり、朝比奈は「今日は4種類ほどドリンクを飲ませていただいたんですけど、これが一番さっぱりとしていて、お肉を食べても、甘いものを食べても何にでも合うなと思いました」と話した。

シャーウッドガーデン・レストランでは12月25日までスペシャルビュッフェを楽しむことができる。黒嵜は鶏もも肉に詰め物をして筒状に巻いて焼いたフランス料理「バロティーヌ」に注目。にんにくやトマトでソテーするマレンゴ風で「食べた瞬間、目を見開いてしまいました。甘さと酸味が一気にくるというか、かめばかむほど味が深くなって…。鶏もも肉に味がすごく染みこまれていてよかったです」とニッコリ。

朝比奈はお気に入りにカリフラワームースと紅ズワイガニのサラダを挙げ「ズワイガニと一緒に食べると少し濃厚な感じになって、全然違う料理を感じさせるようなお味でした。上に載っている燻製（くんせい）ニシンの卵とコンソメジュレと共に口に入れると、また味が変わって、そちらもおいしかったです。あとはブイヤベース風の真鱈のムニエルもとってもおいしかったです！」と声を弾ませた。

このほかディズニーアンバサダーホテルや、ディズニーシー・ホテルミラコスタの各レストランでも12月中旬〜下旬にかけてクリスマスの特別メニューを提供中。4店舗をめぐった黒嵜は「ホテルは行ったことがなかったですが、パークに入らなくてもレストランだけでこんなに楽しめるんだなと実感できました」と振り返り「ディズニーを感じられましたし、知識も増えました。やっぱり夢の塊ですね。次はホテルにも泊まってレストランに行ってインパ（パークに入園）したいですね！」と掲げた。

朝比奈も「メニューはどれも見た目がしっかりかわいいのに味も細部までこだわられていて、すごくおいしかったです」といい「クリスマスに出てくるキャラクターのリルリンリンをモチーフにした、子ども心をくすぐられるようなものもたくさんありましたね。また来たいです」と力を込めた。

Rootmimiは年内での現体制活動終了へ向け、12月23日にラストライブ開催を予定している。グループのプロデューサーも務める黒嵜は「みなさん、12月23日は空けておいてください！そしてディズニーにもぜひ行ってね〜」と呼びかけた。