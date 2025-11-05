ME:I¡¦MIU¡ÊÝ¯°æÈþ±©¡Ë¡¢´Ú¹ñÎý½¬À¸»þÂå¤ÎÂÎ·¿´ÉÍý»ö¾ð¹ðÇò¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬ËÜ¶È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡Ä¡×
【モデルプレス】2025/11/05】ガールズグループ・ME:I(ミーアイ)のMIU(桜井美羽)が、4日放送の日本テレビ系バラエティー番組「踊る!さんま御殿!!」(毎週火曜よる8時~)に出演。練習生時代の体型管理について明かした。
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNewJeans¸õÊäÀ¸¡¢ME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë
¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÇMIU¤Ï¡ÖÀÎ´Ú¹ñ¤Ç²Î¼ê¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¯¤Æ¡£·ò¹¯Åª¤ËÁé¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Áé¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÎý½¬À¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿MIU¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬ËÜ¶È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇËÜÅöÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤ò¼«Ê¬¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë°¸ý¤ò½ñ¤¤¤Æ¡×¤È¤½¤Î»þ¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÎ·¿´ÉÍý¤â¹ðÇò¡£»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¤¨¤Ã¡¢¼«Ê¬¤Ç°¸ý½ñ¤¯¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤â¡Ö¤Ï¤¤¡£¼«Ê¬¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¼Ì¿¿¤È¤«¤Ë°¸ý½ñ¤¤¤¿¤Î¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÂÔ¤Á¼õ¤±¤ò¡ËÎÉ¤¤»þ¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢·ë¶É¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤¬1ÈÖ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿MIU¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÎý½¬À¸¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤ëÊª¤¬¡¢²¿»þ¤Ë²¿¤ò²¿¥°¥é¥à¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ÷¤ë¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡MIU¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬ËÜ¶È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡Ä¡×
¢¡MIU¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤¬1ÈÖ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡×
