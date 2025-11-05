Stray Kids、華やかなパーティームード全開！新AL『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』ティザー写真公開

Stray Kidsが新アルバムのティザーフォトで華やかなパーティーのワンシーンを披露した。

【写真】Stray Kids、新ALティザー写真公開！

Stray Kidsは11月21日に新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースする。先日公開されたメンバー別のティザーフォトに続き、11月4日午後には公式SNSを通じてユニットおよびグループフォトを追加公開し、カムバックへの期待を一層高めた。

（写真＝JYPエンターテインメント）

バンチャン＆スンミン、リノ＆ヒョンジン、チャンビン＆ハン、フィリックス＆I.Nで構成されたユニットティザーでは、メンバーたちがパーティー小物の間に座り、クールな魅力を放っている。グループフォトでは、テーブルを囲んでリラックスしたひとときを楽しむ姿が収められており、どこかミステリアスな雰囲気が新作コンセプトへの期待を一層高めている。

（写真＝JYPエンターテインメント）

（写真＝JYPエンターテインメント）

『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』は、今この瞬間のStray Kidsが見せたい“最も熱く、最も確かなムード”を音楽で表現した作品で、ダブルタイトル曲として『Do It』と『DIVINE』を掲げている。今回もグループ内プロデュースチーム「3RACHA」のバンチャン、チャンビン、ハンが制作に参加し、Stray Kidsならではの音楽世界をさらに広げることが期待される。

なお、Stray Kidsが新たに定義するジャンル『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』は、11月21日午後2時に正式リリースされる。

（記事提供＝OSEN）