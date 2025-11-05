トヨタ紡織が提案する“未来のくつろぎキャビン”とは？ JMSで未来の移動体験を公開

安全かつ快適な次世代の移動空間を提案

トヨタ紡織が、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月30日〜11月9日に開催されている「ジャパンモビリティショー2025」に出展し、次世代キャビン「I.C.30」をはじめとする最新の技術を公開しています。

「ジャパンモビリティショー2025」トヨタ紡織ブース

「Finest QUALITY OF TIME AND SPACE For you（あなただけの特別な時空間）」がコンセプトというトヨタ紡織ブース。

【画像】次世代キャビン「I.C.30」と“空の旅を変える”新シートがすごい！ JMS2025トヨタ紡織ブースの詳細を見る

「Integrated Cabin 2030」を意味する「I.C.30」は、車室内イルミネーションや室内熱マネジメントシステム、車室空間制御システム、ノイズ＆バイブレーションパッケージ、そしてリラックス＆セーフティシートなどによって構成され、高い安全性と環境への配慮をベースとした快適な移動空間を提案しています。

また、空の旅を想定したユニバーサルデザインのアイテムとして「ウェルボヤージュ・シート」も披露されました。

車いす利用者やその介助者にとって、飛行機内での移動は負担が多いことから、空の旅を諦めてしまうケースが少なくないといいます。

そんな中、座席の一部が車いすになるという新しい発想で設計された「ウェルボヤージュ・シート」は、機内での乗り換えが不要であることから、車いす利用者にとって、空の旅がより身近となるとのことです。さらに、従来は困難とされた窓際への着席も「ウェルボヤージュ・シート」なら容易となる点も魅力だそうです。

最新のシート体験できるコーナーも！

そのほか、トヨタ紡織のブースでは、新しい移動の体験価値を感じることができる「“Proximity”没入型体感シート」やファッションブランドの「TAKEO KIKUCHI」とコラボレーションしたアパレルアイテムの展示も行われています。

ブース内は、「ウェルボヤージュ・シート」や「“Proximity”没入型体感シート」の体験といった、来場者がトヨタ紡織の新技術を実際に体感できるものとなっています。

10月30日に同社ブースで行われたプレスブリーフィングで、トヨタ紡織の白柳正義社長は「トヨタ紡織は、これからも世界中のお客さまへ感動を織りなす移動空間を提供できる『なくてはならない会社』であり続けることを目指し、挑戦を続けてまいります」と意気込みを語りました。



30日には「TAKEO KIKUCHI」の創業者である菊池武夫氏も会場を訪れ、トヨタ紡織ブースに華を添えました。

写真左が菊池武夫氏、右が白柳正義氏

「ジャパンモビリティショー2025」は、2025年10月30日〜11月9日に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催。トヨタ紡織のブースは、東京ビッグサイト西展示棟（3・4ホール）、ブース番号W3403です。