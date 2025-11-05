Image: はらいさん

美しさ重視でいくか、それとも見やすさ重視を選ぶか。

iOS 26以降のバージョンをインストールしたiPhoneは、Liquid Glass効果で見た目の印象がガラリと変わります。ガラス特有の歪みや半透明デザインのUIは、人によっては見にくいと感じる方も中にはいると思います。

そこでApple（アップル）はiOS 26.1の新機能として、Liquid Glassの見た目を変更できるオプションを追加しました。『設定』アプリから数タップで変更することができるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

Liquid Glassの見た目を変更する方法

Image: はらいさん

iOS 26.1にアップデートしたiPhoneで『設定』アプリ→画面表示と明るさ→Liquid Glassの順にタップします。するとLiquid Glassの外観をこれまでと同じ「クリア」、もしくは透明度が下がり、コントラストが強くなる「色合い調整」を選べるようになります。

Liquid Glassの「クリア」と「色合い調整」の見た目を比較

※Liquid Glassのそれぞれの外観の違い。左：クリア 右：色合い調整 Image: はらいさん

ロック画面に表示される通知で見え方を比較してみると、違いがよくわかると思います。これまでの「クリア」だと、壁紙によっては通知内容が半透明で読みにくいと感じることがありましたが、「色合い調整」に設定すると通知部分の背景がすりガラスのような見た目になるため、文字の読みやすさが格段にアップします。

※Liquid Glassのそれぞれの外観の違い。左：クリア 右：色合い調整 Image: はらいさん

『Apple Music』アプリで比較するとこんな感じ。「クリア」の場合、ミニプレーヤーとメニューバーはガラスっぽい見た目で美しいですね。一方、「色合い調整」を選択すると、それぞれの項目がよりハッキリと見やすく感じます。

これはもう、完全に好みの問題ですが、iOS 26.1にアップデートした方はぜひ一度比較してみてください。

Source: Apple