²»ÌµÈþµª»Ò¡¡¡È¶å½£ÃË»ù¡É¤ÎÉ×¡¦Â¼°æÔ¢É×¤È¤Î·ëº§¤Ï¡Ö¥¢¥ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤í¡×Æ±´üÇÐÍ¥¤¬È¿ÂÐ¡¡º£Ç¯50Ç¯ÌÜ
¡¡½÷Í¥¤Î²»ÌµÈþµª»Ò¡Ê75¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö³«±¿!¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦54¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂ¼°æÔ¢É×¡Ê81¡Ë¤È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ëº§50Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿É×ºÊ¡£·ëº§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²»Ìµ¤Ï¡Ö¤â¤¦10Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¥±¥ó¥«¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¶¨ÎÏÅª¤À¤·¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÂ¼°æ¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀö¤¤Êª¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤´ÈÓ¤°¤é¤¤¤Ï¿æ¤³¤¦¤È¤«¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö¤ªÃã¤¬¤Û¤·¤¤»þ¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅò°û¤ß¤ò¥Ý¥ó¥Ã¤ÈÃÖ¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¶å½£ÃË»ù¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È²»Ìµ¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡ÖÃËÀ¤Ï´íµ¡´¶¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢²»Ìµ¤Ï¡Ö»ä¤¬º£¼Î¤Æ¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢»äÃ£¤Ï50Ç¯»ý¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡È¤ªÊõ¡É¤Ï¡¢°¤ÇÈ¿Í¾ð¾ôÎÜÍþ¤ÎÌÚ¶ö¿Í·Á¡£²»Ìµ¤Ï¡ÖÍÌ¾¤ÊÅ·¶éµ×¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡È¤ªÅÐÀª¡É¤Ï¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î¿Í·Á¸¯¤¤¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¸¶ºî¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇã¤¤µá¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å²»Ìµ¤¬·ëº§¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¤ªÅÐÀª¤Á¤ã¤ó¤¬²Ç¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¿ÊÄè¡£¡Ö¤¿¤À¾ò·ï¤Ï¡¢¡ÈÅº¤¤¿ë¤²¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤²¤ë¤è¡É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¡ß·Ï¯¤¬¡Ö¤½¤Îº¢¤Ï¡¢ÁêÅö¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÂ¼°æ¤Î¥¦¥ï¥µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢²»Ìµ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÃÏ°æÉðÃË¤µ¤ó¤È¤«¾®ÌîÉðÉ§¤µ¤ó¤È¤«¡¢²ÆÈ¬ÌÚ·®¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±´ü¡£¡È¥¢¥ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡É¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡È¤ªÊõ¡É¤ÎËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢·ëº§´ü´Ö¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö50Ëü±ß¡×¡£·ë²Ì¤Î120Ëü±ß¤Ë²»Ìµ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¿¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£