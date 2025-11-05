ガールズグループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」が発表した新曲「SPAGHETTI（feat．j−hope of BTS）」が、米ビルボード「ホット100」（8日付）50位に入った。韓国メディアが報じた。

自己最高成績で、これまでの「CRAZY」（76位）の記録を更新した。

また「グローバル200」で6位、「グローバル(米国を除く)」で3位に入り、初めて両チャート同時「トップ10」に入った。該当チャートは200以上の国と地域で集計されたオンライン再生数とデジタル販売量を基準に順位を付けている。さらに「ワールド・デジタル・ソング・セールス」では1位、「デジタル・ソング・セールス」で4位など、多数のチャートで上位に入った。

LE SSERAFIMは、所属事務所ソースミュージックを通じ「不可能だと思っていたことが、FEARNOT（フィアーノット、公式ファン名）の方々のおかげで現実になった。良い成績を出せるように助けてくださったすべての方々に感謝し、責任感のある謙遜な姿で最善を尽くすLE SSERAFIMになります。一緒に歌っていただいたJ−HOPE先輩にも感謝申し上げます」と感想を伝えた。

先月30日には、人工知能（AI）部門の世界的な企業NVIDIAが主管したイベント「GeForce Gamer Festival」に参加し、ジェンスン・ファンCEOから絶賛された。韓国のテレビ局JTBCは5日「LE SSERAFIMは、韓国政府主管行事の大衆文化交流委員会の発足式に参加するなど、大韓民国を代表するアーティストとして位置づけられている」と報じた。