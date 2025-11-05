àºï½ü¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹á19ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤Ë¶Ã¤¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ã¤Æ!?¡×¡Ö¤â¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤Ä¤¯àÅ¾µ¡áÊó¹ð
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¾ë´ÖºÚ¡¹Èþ(19)=²Æì¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ösns¤Ç¤Î²áµî¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¡¢¼Ì¿¿¤Îºï½ü¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÍÁ³Êó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤ÏÅº¤¨¤º¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ò¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤äÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤â¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤«¤Ê¡Á¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£