¡Ö¤°¤Ò¤ç¤©¤ª¡Á¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤µºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¡×¤¨¤Ê¤³à¶¯Îõ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Îºá¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥³¥ß¥±ÍÑ¤Î¼Ì¿¿½¸»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬Åß¤Î¥³¥ß¥±ÍÑ¤Îà¶¯Îõ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥ß¥±ÍÑ¤Î¼Ì¿¿½¸»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂç¤È¤µ¤ì¤ëÅß¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î²¼Ãå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Öº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤°¤Ò¤ç¤©¤ª¡Á¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤µºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤À¡×¡Ö²¿¤«Ëå¥¥ã¥éÉ÷¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¡²¼Ãå¤ä¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Îºá¤Ç¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£