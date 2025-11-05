タレントで女優の菊川怜（47）が4日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。学生時代のサークル活動について話す場面があった。

ホストの料理家・和田明日香と料理をしながらトークを楽しむ中、和田が「菊川さんは学生時代から芸能の活動されてます？」と聞くと「してましたね」と菊川。和田は「ちゃんと飲み会とか行ってました？」と質問した。

菊川は「飲み会とかありましたよ。なんか。居酒屋とか」と笑顔。和田が「学校のお友達とかと？」と追及すると、菊川は「テニスのサークル」と明かした。

和田が「テニサーだったんですか？ええ！テニサーか」とニヤリ。菊川が「でもそんな華やかな感じじゃないですよ」と返すも、和田は「いや、華やかですよ、たぶん」と笑った。

菊川は東京大学2年生の時にスカウトされ、1998年にモデルとしてデビュー。「99年度 東レキャンペーンガール」に選出され、注目を集め、1999年、女優デビューを飾った。その後、女優、キャスターとして幅広く活躍。プライベートでは、6歳長男、4歳次男、3歳長女の3人の子を持つママ。昨年11月に、17年4月に結婚した実業家男性との離婚を発表している。