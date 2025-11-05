フリーアナウンサー石井亮次（48）が5日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にMCとして生出演し、この日発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語について感想を語った。

番組では情報解禁の午後2時に合わせ、30語を大きなフリップを用意して発表。コメンテーターが知らない言葉を映像や画像、紹介文で説明した。

社会現象や騒動、事件などの関連ワードも入り、中でも静岡県伊東市の田久保真紀前市長による学歴詐称疑惑に関連し、「卒業証書 19.2秒」が入った。

すると石井は「チラ見せじゃなく、こっちがノミネート…」と、そのチョイスに驚きを口にした。

学歴詐称疑惑は「ゴゴスマ」でもたびたび取り上げており、石井は田久保氏に批判的な立場を取ってきた。10月31日に田久保氏の失職が決まった際には、「ちょっと感極まって、涙する部分もありましたけど」とコメントした上で、「厳しい言い方ですけど、涙したいのは伊東市の市民の皆さんだなと、私は思いますけど」と皮肉たっぷりに語っていた。

それだけに、この日は古舘伊知郎から「石井さん、また怒る」と指摘が。石井は「私はもう怒る立場にありませんが」と返しつつ、「“チラ見せ”じゃなくてこっちが入るというのが味わい深くないですか？」と問いかけていた。

また30語を見渡し、「僕も印象として、やや不作の年なのかな？と思った」と、率直な感想を述べていた。