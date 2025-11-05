東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【NZ】

失業率（第3四半期）06:45

結果 5.3%

予想 5.3% 前回 5.2%



※要人発言やニュース

【日本】

日銀議事録（9月18日-19日開催分）

通商政策の影響見極める必要があるため現在の政策維持が適当

輸入含む食料品価格が落ち着いてくることに伴い消費者物価上昇は徐々に低下へ

価格上昇が想定以上に長引く可能性があることにも留意する必要



【米中関係】

トランプ米大統領が対中合成麻薬関税を10日から10％引き下げる大統領令に署名

中国は10日から米国製品の一部に対する関税を一時停止、24%関税を1年間停止へ



【米国】

日本時間14時に米政府閉鎖が史上最長を更新、36日目に突入

