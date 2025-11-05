上沼恵美子、古希で新たな能力に目覚める「根性良いか悪いかすぐ分かる」
タレントの上沼恵美子（70）が4日、NHK大阪ホールで開催・生放送された『第25回 わが心の大阪メロディー』本番後の取材会に出席。古希を迎えて会得した能力を明かした。
【写真】大阪ゆかりの有名人がずらり『わが心の大阪メロディー』の出演者
今年で25回目を数える恒例となったNHK大阪放送局の音楽番組。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが大阪にまつわる楽曲を披露した。上沼は阿佐ヶ谷姉妹との「道頓堀行進曲」にはじまり「人生泣き笑い」、そして「大阪ラプソディー」でトリを務めた。
歌い終えた上沼は、高校生の合唱とともに歌い上げた「人生泣き笑い」を振り返り「本当にジーンときました」としみじみ。ひるがえって「それと司会じゃないから楽！」「きょうは念入りに化粧できました」と明かし、笑いを誘った。
今年古希を迎えた上沼。「私ね、70になって分かったことがあったんです」と切り出し、「テレビ通して、根性が良いか悪いかすぐ分かるようになった！」と告白。「60のときはわかれへんかった」と続けた。
司会を務めた今田耕司は「すごい能力！」と驚がく。「ある意味不便。好きやったのに、根性悪いな、こいつってすぐ分かる」と言う上沼に「もうちょっと猶予をあげてください」とフォローしていた。
取材会には上沼、今田のほか、阿佐ヶ谷姉妹、NMB48の泉綾乃、川上千尋、小嶋花梨、塩月希依音が参加した。
なお、NHKの新しいインターネットサービス「NHK ONE」で見逃し配信中。
