バドミントン「シダマツ」ペア解消 松山奈未が新パートナー発表 男女ペアに【報告全文】
くまもと再春館製薬所バドミントンチームは5日、公式サイトを通じて、女子ダブルス「シダマツ」ペアで活躍した松山奈未（27）の今後について発表した。
【写真】バドミントン松山奈未のご報告 新パートナー発表
「松山選手は、2025年7月8日（火）に発表した通り、志田千陽選手との女子ダブルス『シダマツ』ペアを解消し、新たな目標に向かって進むこととなりました。そしてこの度、松山選手はミックスダブルスでの競技継続を決定し、新しいペアとしてNTT東日本所属の緑川大輝選手とペアを組む運びとなりました」と明らかにした。
「新ペアは、今後の活動の第一歩として、12月に東京で開催される第79回全日本総合バドミントン選手権大会に公益財団法人日本バドミントン協会（BAJ）推薦選手として出場を予定しております」と伝えた。
松山も自身のインスタグラムを更新し、報告した。
■ご報告全文
日頃より温かい応援ありがとうございます。
チームリリースからありました通り、この度、NTT東日本所属の緑川大輝選手とペアを組み、ミックスダブルスに挑戦させていただくこととなりましたので、ご報告させていただきます。
新たな目標に向かい、バドミントンを続けられることを、大変嬉しく思っております。
この決断に至るまで、会社をはじめ、スタッフ・コーチの皆様、そして応援してくださるファンの皆様に支えていただきました。心より感謝しております。
全日本総合選手権大会より、出場予定となっております。コートに立てる喜びを、プレーで表現できるよう、全力を尽くしてまいります。
今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願いします。
松山奈未
【写真】バドミントン松山奈未のご報告 新パートナー発表
「松山選手は、2025年7月8日（火）に発表した通り、志田千陽選手との女子ダブルス『シダマツ』ペアを解消し、新たな目標に向かって進むこととなりました。そしてこの度、松山選手はミックスダブルスでの競技継続を決定し、新しいペアとしてNTT東日本所属の緑川大輝選手とペアを組む運びとなりました」と明らかにした。
松山も自身のインスタグラムを更新し、報告した。
■ご報告全文
日頃より温かい応援ありがとうございます。
チームリリースからありました通り、この度、NTT東日本所属の緑川大輝選手とペアを組み、ミックスダブルスに挑戦させていただくこととなりましたので、ご報告させていただきます。
新たな目標に向かい、バドミントンを続けられることを、大変嬉しく思っております。
この決断に至るまで、会社をはじめ、スタッフ・コーチの皆様、そして応援してくださるファンの皆様に支えていただきました。心より感謝しております。
全日本総合選手権大会より、出場予定となっております。コートに立てる喜びを、プレーで表現できるよう、全力を尽くしてまいります。
今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願いします。
松山奈未