ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」に登場する明治時代の作家、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）は、愛媛とゆかりがある。

１９０４年に出版された代表作「怪談」には、松山が舞台となった二つの桜伝説が英文で収録されている。人の命と引き換えに花を咲かせたり、いとしい人の身代わりとなって樹木に生まれ変わったりする、美しくもはかない物語だ。（辰巳昌宏）

八雲の作品はゼロからの創作ではない。日本各地の伝承や民話、信仰を手がかりに、八雲なりの解釈や想像力を加え、文学としての魂を吹き込んだ。それは「再話文学」と呼ばれる。２編とも当時の雑誌「文藝（ぶんげい）倶楽部」に掲載された話を題材にしたとされる。

その一つは「十六桜」（十六日桜）。年老いた武士が庭の桜が枯れたのを嘆き、自らの残りの命と引き換えに花を咲かせてほしいと念じ、木の下で切腹する。その強い思いは桜に乗り移り、命日の１月１６日に開花するというストーリーだ。

八雲は物語の最後で「人は神々の恵みによって、他人や、動物や、樹木にさえも、己の生命を与えることができると信じられている」（南條竹則訳）とする。

冒頭では、俳人正岡子規の「うそのやうな十六日桜咲きにけり」（１８９６年作）を引用する。子規は古里・松山の有名な桜を思い出し、東京で詠んだとみられるが、八雲がなぜこの句を知っていたのだろうか。

松江市にある小泉八雲記念館の学芸員は、子規の門人の大谷繞石（ぎょうせき）（正信）に注目する。大谷は八雲が赴任した松江中学、講師となった東京帝国大学の教え子で、八雲の日本研究の助手となった。「八雲は大谷を通じて俳句に触れた。子規の句を見ていたかもしれない」と語る。

十六桜は現在、松山市御幸の天徳寺などに株分けされ、市指定天然記念物「十六日桜」となっている。ヤマザクラの早咲き品種という。天徳寺の曽根弘充住職（５８）は「真っ白のかわいい花が咲く。遠方から見に来る人もいる」と話す。

もう一つは「乳母（うば）桜」。昔、長者の娘が大病にかかり、授乳し養育してきた乳母（めのと）が、我が身に替えて助けてほしいと不動明王に祈ったところ、娘は全快。乳母は寺の境内に桜を植えてほしいと言い残して死ぬ。

命日の２月１６日に咲く花は「薄紅と白で、あたかも乳に濡（ぬ）れた女の乳首のようだった」（南條竹則訳）と記し、主家の娘に命をささげた乳母が桜に転生したことを示す。

舞台は松山市南江戸の大宝寺で、境内にあるエドヒガンザクラにまつわる話とされる。こちらも市指定天然記念物で、ソメイヨシノが満開になる頃には散るという早咲きだ。住職は「２０年ほど前は木にもっと高さがあり、広がっていた。土壌改良して守っている」と話す。

◆小泉八雲…１８５０〜１９０４年。ギリシャで生まれ、アイルランドや英国で育ち、米国での記者生活を経て、１８９０年に来日した。松江や熊本、神戸、東京に住み、日本文化についてのエッセーや小説を著した。身の回りの世話をした小泉セツと結婚し、９６年に日本国籍を取得。

「怪談」には「耳なし芳一のはなし」「雪おんな」「むじな」などを収録する。