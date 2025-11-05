トヨタ、今期最終を10％上方修正

トヨタ自動車 <7203> [東証Ｐ] が11月5日後場(14:25)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比7.0％減の1兆7734億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の2兆6600億円→2兆9300億円(前期は4兆7650億円)に10.2％上方修正し、減益率が44.2％減→38.5％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比59.5％減の1兆1565億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比62.4％増の9320億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の10.1％→6.8％に大幅低下した。



株探ニュース

