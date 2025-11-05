25周年のUSJ、入場券4種をふるさと納税返礼品として提供 大阪市との新たな取り組み【返礼品・寄付金一覧】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）はきょう5日から、ふるさと納税の総合サイト「ふるなび」にて、USJの入場券「スタジオ・パス」4種を、大阪市へのふるさと納税の返礼品として提供すると発表した。
【画像】最狂…チャッキーのビジュアル
大阪・関西万博後の観光経済の盛り上がりの醸成や、持続的な活性化を目指すための大阪市との新しい取組み。2026年3月に25周年を迎えるUSJでは、大阪府・市が推進する「国際観光文化都市・大阪」としての魅力づくりに貢献し、観光振興の一助になることを目指しており、今回のふるさと納税での返礼品を通じて、全国の人たちに観光の目的地としての大阪を印象付けるとともに、大阪の魅力を知っていただく機会になるために、実施に踏み切ったと説明。
「これからも大阪観光におけるランドマークの一つとして、地域経済のさらなる発展に貢献していくとともに、より多くの方々に、超エンターテイニングな創造力で、人と社会に目覚めを与えられるような刺激的なエンターテイメントを提供し、引き続き大阪から超元気な活力を生み出してまいります」と述べている。
■ふるさと納税 返礼品として提供されるスタジオ・パス一覧
1.1デイ・スタジオ・パス
2.トワイライトパス
3.1.5デイ・スタジオ・パス
4.2デイ・スタジオ・パス
提供期間： 2025年11月5日(水)14:00から2025年12月31日(水)
入場対象期間： 2026年1月以降順次チケットの到着と同日から2026年8月31日まで
提供サイト：ふるなび
＜返礼品・寄付金額＞
・1デイ・スタジオ・パス 大人(12歳以上)：4万円
・1デイ・スタジオ・パス 子供(4歳〜11歳)：2万5000円
・トワイライト・パス 大人(12歳以上)：2万8000円
・トワイライト・パス 子供(4歳〜11歳)：1万8000円
・1.5デイ・スタジオ・パス 大人(12歳以上)：6万1000円
・1.5デイ・スタジオ・パス 子供(4歳〜11歳) ：3万8000円
・2デイ・スタジオ・パス 大人(12歳以上) ：7万2000円
・2デイ・スタジオ・パス 子供(4歳〜11歳)：4万5000円
注意事項：
・有効期限切れのチケットは使用できません。必ず有効期限内にご利用ください。
・入場にはチケット原券が必要です。写真やコピーでは無効です。
・その他、詳細は利用方法、注意事項はふるなびの掲載ページをご確認ください。
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2025 Universal Studios. All rights reserved
