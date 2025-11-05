ヤマエＧＨＤ、上期経常が5％減益で着地・7-9月期も23％減益

ヤマエグループホールディングス <7130> [東証Ｐ] が11月5日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.8％減の72億円に減り、通期計画の200億円に対する進捗率は36.0％となり、5年平均の38.8％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比27.9％増の127億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比23.1％減の36.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の1.5％→1.4％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

