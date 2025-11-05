カン・ユソク、初の来日ファンミーティング開催決定 来年2・7に東京で 『いつかは賢いレジデント生活』『瑞草洞』で話題
韓国俳優のカン・ユソクが、2026年2月7日に初の来日ファンミーティングを開催することが決定した。
【写真】感謝の握手…イ・ジョンソクのファンミに登場したカン・ユソク
2018年『神のクイズ：リブート』でデビューしたカン・ユソク。今年に入ってからは『おつかれさま』、『いつかは賢いレジデント生活』、『瑞草洞』と続けてヒット作に出演し、大きな注目を集めている。
東京・日本教育会館 一ツ橋ホールで行われるファンミーティングでは、作品以外で見ることのできなかった俳優としての姿や普段の人懐っこくかわいい等身大の姿など、カン・ユソクのさまざまな姿を届ける予定。
終演後には来場者全員がハイタッチ会も行われる。
＜公演概要＞
■タイトル： 2026 カン・ユソク ファンミーティング
■日程：2026年2月7日（土）午後3時20分開場／午後4時開演
■場所：日本教育会館 一ツ橋ホール
