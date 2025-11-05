萩市が整備する公園＝萩往還梅林園にある休憩所の屋根に使われている「銅板」が何者かによって盗まれたことが分かりました。



市では4日、警察に被害届を提出しています。



盗まれたのは萩往還梅林園休憩所の屋根の材料に使われていた「銅板」です。



公園を整備する萩市によりますと、今月2日夕方、「梅林園休憩所の屋根が破損している」と市民から通報があったということです。



管理を委託されている業者が確認したところ、屋根南側の大部分と西側の一部の銅板が剥がれていました。





はがれた銅板はおよそ20平方メートルで、重さはおよそ38キロ、被害額は5万7000円です。現場には剥がれた銅板は見当たらず、何者かに持ち去られたとして市はきのう警察に被害届を提出しました。市民からの通報があった日の2日前には公園の管理を行う業者が現場を確認していて、その時には異常はなかったということです。周囲に防犯カメラはなく、いまのところ不審者の情報も入っていないということです。今後警察によるパトロールが強化されるほか、市では銅板の屋根材が多く使われているほかの文化施設にも注意喚起を行うことにしています。萩市観光協会のホームページによりますと「萩往還梅林園」は、吉田松陰の生誕160周年を記念して、1992年年3月27日に開園しました。