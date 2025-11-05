Awesome City Club¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°10ºîÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹Âè8ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×ËÜÆüÇÛ¿®¡Ü¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«·èÄê
Awesome City Club¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë10ºîÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¤ÎÂè8ÃÆ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢A¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ú¥Á¥«¤ò±é¤¸¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£·àÃæ¤Ë¤Æº´Ìî¾½ºÈ¤È¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬²Î¤¦¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì ¡ÁÎø¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¡Á¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²Î»ì¤ª¤è¤Ó¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Awesome City Club¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈË¤«¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ²ò¼á¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤ò¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Þ¤ÇÊª¸ì¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤é¤»¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¹ÓÀîâÃ»Ì¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Áß·Í¦¿Í¤¬±é¤¸¤ë¥Ï¥Ä¥«¥Í¥º¥ß¤Î¥·¥¨¥í¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤È±Ç²è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò·Ò¤²¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢11·î6Æü¤è¤ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×SNS¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆAwesome City Club¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢X¤äInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡É#ACC¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç5Ì¾¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼(ÈóÇäÉÊ)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¸ÂÄêÆ°²è¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤Î21»þ¤Ë¤Ï±Ç²èËÜÊÔ¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£³Ú¶Ê¤È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÁ°¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢11·î19Æü¤Ë¤ÏCD¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£·àÃæ¤Ç¥¸¥å¥¼¥Ã¥ÚÌò¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡¢¥Ú¥Á¥«Ìò¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬²Î¤¦¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì ¡ÁÎø¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¡Á¡×¡Ö¤¢¤¤¤Î¤¦¤¿¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥¨¥íÌò¡¦³Áß·Í¦¿Í¤¬²Î¤¦¡ÖSnowish¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¤¥¹¥È¿ÆÊ¬Ìò¡¦»³ËÜ¹â¹¤¬²Î¤¦¡ÖThat¡Çs the bee¡Çs knees !¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://ACC.lnk.to/fanfare
¢¡SNS¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡§11·î6Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¡Á12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¢£¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¡¿2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËCDÈ¯Çä
È¯Çä¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§cutting edge
https://toritsukareotoko.lnk.to/OST
¢§¼ýÏ¿¶Ê¡ÊÁ´27¶Ê¡Ë
¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¡º´Ìî¾½ºÈ
memoir
½Ð²ñ¤¤¤Î¥ï¥ë¥Ä 1
¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡ª
¥·¥¨¥í¶µ¤¨¤Æ¡ª
½Ð²ñ¤¤¤Î¥ï¥ë¥Ä 2
¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì ¡Á Îø¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ ¡Á¡¡º´Ìî¾½ºÈ ¾åÇòÀÐË¨²Î
¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤·¤Ç¡ª
¤Ò¤ß¤Ä¤Î²ñµÄ1
That¡Çs the bee¡Çs knees!¡¡»³ËÜ¹â¹
µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¾ï
¤Ò¤ß¤Ä¤Î²ñµÄ 2
¤µ¤¹¤é¤¤¤Î°å¼Ô
½©¤È¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú Îø¤Î¹ÔÊý
¥Ú¥Á¥«¤Î²áµî
ÅöÊý¡¢¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË
Accident! 1
Accident! 2
¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤È¥¿¥¿¥ó
¥Ú¥Á¥«¤È¥¿¥¿¥ó 3¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤³¤È
Snowish¡¡³Áß·Í¦¿Í
¥·¥¨¥í¤Î¸ÀÍÕ¤¬
¿¿¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤ÏÉ¬¤ºÅ¾¤Ö
¤¹¤Ù¤Æ¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í
¤¢¤¤¤Î¤¦¤¿¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î º´Ìî¾½ºÈ
¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡¡Awesome City Club¡¡¢¨CD¤Î¤ß¼ýÏ¿
¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃËHP¡§https://toritsukareotoko-movie.com/
Í½¹ð¡§https://toritsukareotoko-movie.com/
ⓒ 2001 ¤¤¤·¤¤¤·¤ó¤¸¡¿¿·Ä¬¼Ò¡ÊÈ¾³Ñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë ⓒ 2025±Ç²è¡Ö¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
◾️¡ãAwesome Talks Live House Tour 2025-26¡ä
¾ì½ê¡§Åìµþ Shibuya WWW
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ» ¶á¾¾
»þ´Ö¡§³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§ÂæÏÑ THE WALL
»þ´Ö¡§¢¨¶áÆüÈ¯É½
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¾ì½ê¡§Ê¡²¬ BEAT STATION
»þ´Ö¡§³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¹Åç SECOND CRUTCH
»þ´Ö¡§³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§ÀÐÀî ¶âÂôAZ
»þ´Ö¡§³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§µÜ¾ë ÀçÂæMACANA
»þ´Ö¡§³«¾ì18:30 / ³«±é19:00
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§Âçºå ÇßÅÄCLUB QUATTRO
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¾ì½ê¡§°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¡úÄÉ²Ã¸ø±é¡ú
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡§Åìµþ EBISU LIQUID ROOM
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨ÂæÏÑ¸ø±é¤ò½ü¤¯
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
U-22¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡ï4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§°ìÈÌÈ¯Çä
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡¡https://eplus.jp/acc/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://w.pia.jp/t/awesomecityclub-tour/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://l-tike.com/awesomecityclub/
