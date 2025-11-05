日本野球機構（NPB）は5日、26年シーズンのセ・リーグ公式戦日程を発表した。阪神は3月27日に東京ドームで巨人と対戦。本拠地開幕は同31日で、京セラドームでDeNAと対戦することになった。

日程発表で、ファンも“予定確保”などチェックに忙しくなるが、ネットでは阪神と広島が激突する日程が話題となった。球宴までの前半戦で、阪神と広島が激突するのが全て週末という偏り方だった。

前半戦は以下のように、4月3日〜5日（マツダ）、同25日〜26日（甲子園）、5月15日〜17日（甲子園）、6月26日〜28日（マツダ）、7月3日〜5日（甲子園）、同17日〜19日（マツダ）と、6カード全てが金曜日から日曜日までに行われる。

雨天中止で先発投手のローテーションが崩れる可能性はあるが、金曜日から日曜日は開幕戦のある通称“表ローテ”で、エース同士の激突も高い。ここで勝ち越せるかどうか、チームの命運を握ると言っても過言ではなく、重要な対戦になりそうだ。

Xでは「来年も床田の顔をたくさん見ることになりそう…」「また床田と森ばかり見るのかな？」「来年の阪神のマツダでの日程だけど相変わらず全カード同じ曜日だから同じ組み合わせの投げ合いを見させられるんか…笑」などの声が集まった。

今季、床田は阪神戦は2勝6敗と成績は良くなかったが、8試合登板はDeNA戦と同じで自己最多。首位阪神へのマークは今季も厳しくなるかもしれない。