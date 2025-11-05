歌手のさだまさしさんが自身のインスタグラムで、札幌の友人から贈られた巨大キャベツ「札幌大球」の写真を投稿しました。



さださんは、「札幌の友人、ニューマート・モリさんから、貴重な巨大キャベツ『札幌大球』を頂戴しました」と報告。さらに「これ大きいだけではなく美味しいのよ」とコメントし、感謝の言葉を添えています。



投稿された写真には、さださんが大きな緑色のキャベツを両手で抱え、満面の笑みを浮かべている様子が写っています。重量感のあるキャベツの鮮やかな緑色と葉脈がはっきりと確認でき、そのサイズの大きさに驚かされます。







この「札幌大球」は、さださんが毎年贈られているようで、昨年2024年11月2日にも同様の投稿をしていました。その際には「今年の一番の大物だそうです。本当に重たいです。何と24キロ!!」と、そのサイズと重量の驚きを表現していました。



投稿からは、さださんと「ニューマート・モリ」さんとの温かい交流がうかがえます。どちらの投稿でも、さださんは「これ美味しいんだよね〜」「大きいだけではなく美味しいのよ」と、このキャベツの味の良さについても強調しています。







札幌大球は、その名の通り北海道札幌で栽培される大型のキャベツの品種として知られています。投稿には「#札幌大球」「#巨大キャベツ」などのハッシュタグが添えられています。



この投稿に、「こんなに大きなキャベツを見たのは初めてです」「ロールキャベツ何人前でしょうか」「今年もすごく立派ですね さださんがちっちゃくなっちゃったみたい」「千切りにしたら１００人分くらい？」などの声が寄せられています。



