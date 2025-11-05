福岡ギラソールにアウトサイドヒッターの森本寛子が新加入！

10月31日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の福岡ギラソールは、今シーズンから新たに森本寛子（23）が加入することをクラブ公式サイトで発表した。背番号は17を着用する。

森本は石川県出身のアウトサイドヒッター。筑波大学卒業後にVリーグ女子の倉敷アブレイズに入団し、2024-25シーズンは21試合にベンチ入りを果たしていた。10月に倉敷からの退団が発表されていた中、2025-26シーズンは福岡ギラソールへの入団が決まった。なお、森本は10月25日（土）付けで登録が完了しており、ここまでの4試合にもベンチ入りしている。

新加入にあたり、森本はクラブを通じて以下の通りコメントを発表している。

「シーズン開幕間際でしたが、温かく受け入れていただき、皆さんの前でバレーボールができることを大変嬉しく思います。沢山の方のおかげで今の自分があることに感謝し、全力で戦い抜きます。私自身、際立った才能はありませんが、『やり続けたら誰でも出来るようになる』と行動を持って伝えられる人になりたいと思います。ご声援のほど、よろしくお願いいたします！」