ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードと、ドジャースタジアムでセレモニーを行った。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手は同日、自身のインスタグラムを更新。選んだ写真にファンは感激している。

投稿された1枚目の写真には、ワールドシリーズのトロフィーを抱え、上半身裸で満面の笑みを浮かべるカーショーの姿が。周りには妻エレンさんと4人の子供たちが寄り添い、家族全員で優勝の喜びを分かち合っている。

カーショーは、文面に「2年連続ワールドシリーズ制覇！ このチームをこれ以上ないほど誇りに思う。素晴らしい18年間をありがとう！」と記して実際の画像を公開。ファンを感涙させている。

「おめでとう!!! カーシュ!!! それどころか、こちらこそありがとう。君は永遠に私たちの史上最高の選手だよ」

「泣いてる」

「ありがとうカーシュ、永遠に俺たちの22番だ」

「ワオ！ なんて完璧なエースのためのエンディングなんだ！ 新たな旅路での幸運を祈るよ！」

「寂しくなるよ 全てに感謝」

37歳のカーショーは2008年にドジャースでデビューして以来、移籍することなく18シーズンにわたりエースとして活躍。サイ・ヤング賞を3度、シーズンMVPを1度獲得した。



（THE ANSWER編集部）