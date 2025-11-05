機内Wi-Fi「爆速で無制限に使えます」

JAL（日本航空）グループで那覇空港を拠点とする航空会社、JTA（日本トランスオーシャン航空）が2026年2月3日より、同社初となる国際線定期便「那覇〜台北(桃園)線」を開設します。同路線の詳細やサービス内容はどのようなものなのでしょうか。

【写真】時間イイ！これが「JTA初の国際定期便」運航ダイヤです

JTAの那覇〜台北線は毎日運航で、ボーイング737-800を用います。座席は2クラスで、国内線「クラスJ」で使用されている区画をプレミアムエコノミークラスとして、国内線普通席として使用されている区画をエコノミークラスとします。ともに電源設備としてUSB Type-A・USB Type-Cを備え、ストリーミング視聴も可能な機内Wi-Fiを、時間制限なく無料で利用できます。

機内サービスはプレミアムエコノミーでは軽食とあたたかいお茶／冷たいジュース、オリオンビール／沖縄酎ハイを提供。エコノミークラスは茶菓と冷たいジュース、オリオンビールが提供されます。無料手荷物の許容量は、両クラスともに1人あたり23kg×2個まで。対象ラウンジは那覇空港が共用ラウンジ「琉輪」、桃園空港がチャイナエアラインラウンジ「梅苑」です。

なお、同路線の航空券は、2025年12月3日より販売開始予定です。