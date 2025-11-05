安めぐみ、1歳次女とアンパンマンミュージアムへ「口元そっくり」「親子で素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/11/05】タレントの安めぐみが11月4日、自身のInstagramを更新。1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの親子仲良しショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】安めぐみ「口元そっくり」1歳次女との2ショット
安は「ちょっと前に、次女を連れてアンパンマンミュージアムに行きました」とコメントし、次女とアンパンマンミュージアムを訪れた際の親子ショットを公開した。さらに「長女の時に何度も訪れた場所へ、また来たー！と心の中で1人盛り上がりながら」と長女との思い出の地であることをつづった。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「お子さん可愛い」「美人すぎる」「親子で素敵」「口元そっくり」などと反響が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】安めぐみ「口元そっくり」1歳次女との2ショット
◆安めぐみ、次女とアンパンマンミュージアム訪問
安は「ちょっと前に、次女を連れてアンパンマンミュージアムに行きました」とコメントし、次女とアンパンマンミュージアムを訪れた際の親子ショットを公開した。さらに「長女の時に何度も訪れた場所へ、また来たー！と心の中で1人盛り上がりながら」と長女との思い出の地であることをつづった。
◆安めぐみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「お子さん可愛い」「美人すぎる」「親子で素敵」「口元そっくり」などと反響が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】