加藤夏希、6歳＆4歳息子のハロウィン仮装ショット「本物が3人いらっしゃって」エピソードも披露
【モデルプレス＝2025/11/05】女優の加藤夏希が11月4日、自身のInstagramを更新。子供たちの仮装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加藤夏希、6歳＆4歳息子の「可愛らしい」ハロウィン仮装
加藤は「子供のハロウィンイベント」とつづり、子供たちが警察官に扮した様子を投稿。この日は「向かう道中に警察官（本物）が3人いらっしゃって、息子たちが照れながら手を振ったら振り返してくれて。とってもご機嫌になった2人でした」と、ハロウィンを楽しんだ子供たちの様子を報告している。また「ママは私服警官ってことで、普通の格好です。（写真なし）」とも添えている。
この投稿に「素敵な仮装」「いい思い出」「カッコいい」「家族仲良しでほっこり」「可愛らしい」などとコメントが集まっている。
加藤は2014年6月に一般男性と結婚。2016年7月に第1子女児、2019年2月に第2子男児、2021年1月に第3子男児、2024年5月に第4子女児を出産している。（modelpress編集部）
