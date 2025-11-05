先月の韓国の外貨準備高は4288億2000万ドルと集計され、1カ月前より68億ドル増えた。

韓国銀行（韓銀）は5日、10月末基準の外貨準備高は4288億2000万ドルで、9月末（4220億ドル）比で増加したと明らかにした。5月末に4046億ドルと約5年ぶりの最低水準となって以降5カ月連続の増加だ。

韓銀の関係者は「運用収益が増え、外平債（外国為替平衡基金債券）を新規発行した影響があった」と説明した。

資産構成別には国債・社債など有価証券が3779億6000万ドルで4億6000万ドル減、IMF特別引出権（SDR）は157億1000万ドルで7000万ドル減となったのに対し、予金は259億4000万ドルで74億ドル増となり、全体の増加につながった。金の保有額は相場でなく購入額基準で評価され、前月と同じ47億9000万ドルを維持した。

韓国の外貨準備高規模は9月末を基準に世界で9番目に多い。外貨準備高は中国（3兆3387億ドル）が最も多く、次いで日本（1兆3413億ドル）、スイス（1兆545億ドル）、ロシア（7133億ドル）、インド（7001億ドル）、台湾（6029億ドル）、ドイツ（5110億ドル）、サウジアラビア（4505億ドル）、香港（4191億ドル）などの順。