ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、大阪・関西万博後の地域経済のさらなる盛り上げ、持続的成長を目指し、大阪市との新たな取組みをスタート。

2025年11月5日（水）よりパーク入場券がふるさと納税の返礼品に初登場！※

※合同会社ユー・エス・ジェイが公式にふるさと納税の返礼品としてのスタジオ・パスを提供することにおける初

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ふるなび」ふるさと納税の返礼品にパークチケットが登場

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバ―サル・スタジオ・ジャパンを運営する合同会社ユー・エス・ジェイは、大阪・関西万博後の観光経済の盛り上がりの醸成や、持続的な活性化を目指すための大阪市との新しい取組みとして、ふるさと納税の総合サイト「ふるなび」にて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの入場券「スタジオ・パス」4種を、大阪市へのふるさと納税の返礼品として2025年11月5日（水）より提供します。

2026年3月に25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、大阪府・市が推進する「国際観光文化都市・大阪」としての魅力づくりに貢献し、観光振興の一助になることを目指しています。

今回のふるさと納税返礼品の提供には、大阪を観光地として全国にアピールし、その魅力を広く知ってもらいたいという思いが込められています。

今後も、大阪観光のランドマークとして地域経済に貢献しながら、「超エンターテイニング」な発想力で人々や社会に刺激と気づきを届ける存在を目指すし、大阪から発信するエネルギーに、さらなる期待が寄せられています。

ふるさと納税返礼品として提供されるスタジオ・パス一覧

1. 1デイ・スタジオ・パス

2. トワイライトパス

3. 1.5デイ・スタジオ・パス

4. 2デイ・スタジオ・パス

提供期間：2025年11月5日(水)14:00から2025年12月31日(水)

入場対象期間：2026年1月以降順次チケットの到着と同日から2026年8月31日まで

提供サイト：ふるなび（https://furunavi.jp/c/feature_usj）

注意事項：

・有効期限切れのチケットは使用できません。必ず有効期限内にご利用ください。

・入場にはチケット原券が必要です。写真やコピーでは無効です。

・その他、詳細は利用方法、注意事項はふるなびの掲載ページをご確認ください。

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.

© Nintendo

Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

