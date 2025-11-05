ÉñÇµ¶õ¤¬¿·¶ÊÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡±é²Î¡¢²ÎÍØ¶Ê³¦¤Ë¡Ö¿·É÷¡×¿á¤«¤»¤ë
¡¡²Î¼ê¤ÎÉñÇµ¶õ¡Ê20¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖ±©¤ÎÀÖ±©ÈþÀ¼Æ²¤Ç¡Ö¿Í¤ÏÎø¤·¤Æ²Ö¤ò±Ó¤à¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4¶ÊÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î±é²Î¡¢²ÎÍØ¶Ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ºî»ì¤Èºî¶Ê¤ÏÄ»±©°ìÏº¡Ê73¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡Ê36¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¡Ö±é²Î¡¢²ÎÍØ¶Ê¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÏÂ¤ÎÎÉ¤µ¤âÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤âÆþ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°áÁõ¤âÏÂÍÎ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÍýÁÛÄÌ¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤ÈÃå¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤½¤ó¤Ê¿·°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç6¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ç¤Ï¼«¤é¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡Ö¿·É÷¡×¤Î»æ¤â»ý»²¡£¡Ö±é²Î¡¢²ÎÍØ¶Ê³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯2·î8Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ö±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Î100ÇÜ¤°¤é¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£