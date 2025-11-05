ハンセン病患者への国の強制隔離政策で故郷の沖縄県・石垣島から引きはがされた上野正子さん（９８）は、国立療養所・星塚敬愛園（鹿児島県鹿屋市）で８５年間を過ごしてきた。

夫と目指した社会復帰の夢は破れ、差別や偏見に翻弄（ほんろう）された人生。上野さんは語り部として生き抜く決意を胸に、多くの困難と向き合った歩みを振り返り、子どもたちに「どんなことがあっても乗り越えてほしい」と伝え続けている。（石原圭介）

那覇で教師の夢

「何も悪いことをしていないのに、閉じ込められてきたんです」。初めての来園は太平洋戦争開戦の１年前、１９４０年（昭和１５年）１２月のことだった。

当時は１３歳。下宿して那覇市の沖縄県立第二高等女学校に通い、将来は教師を目指していた。ある日、足にできものが見つかり、園で診察を受けることになった。

鹿児島は寒く、同行した父は百貨店で上着を買ってくれ、普段は食べることがないごちそうのカレーライスを一緒に食べた。幸せな気持ちになり、その後隔離されるとは夢にも思わなかった。

園でハンセン病と診断されたが、「しばらくすれば帰れる」との医師の言葉を信じて眠った。翌朝、父の姿はなく、泣き叫びながら園内を捜し回った。

両親は島でかつお節店を営んでおり、「店を守るため」に預けられたことを後に知った。家族が差別や偏見にさらされることを想像すると、なかなか会うこともできず、入所後に両親と会えたのは数回だけだった。

絶たれた社会復帰

入所後は看護師の手伝いをした。早朝から湯を沸かし、注射器の消毒や薬剤を注入するのが役目だった。１８歳で同じ入所者の上野清さんと結婚。元警察官で健康な人だったといい、「この人と結婚すれば社会復帰ができる」と考えた。

生活の場となった夫婦舎では、１２畳半の一室で４組の夫婦が暮らした。仕事が終わると、園の木工部で働いていた清さんが手作りしたちゃぶ台で夕食をとり、隣の夫婦とぶつからないように、そのちゃぶ台をついたて代わりにして眠った。

清さんは社会復帰につながると考え、自動車の運転免許を取得。特効薬による治療も受け、２人で園外の職を探したが、入所者ということが影響し、見つけられなかった。「社会復帰が願いだったけど、できなかった」。悔しさは今も残る。

その後、強制隔離を定めた「らい予防法」が９６年に廃止され、一部の入所者らとともに国を相手に隔離政策の誤りと責任を問う裁判を起こした。「国の療養所にお世話になっているのに何事だ」と入所者からも非難されたが、納得できない気持ちを押し殺すことはしたくなかった。

法廷では、夫が断種手術を受けさせられたことなどを念頭に「子どもを育てるごく普通の生活を築きたかった。私の人生を本当にぶち壊した」などと訴えた。

本名で生きる

差別が実家に及ぶことを恐れ、石垣島がある八重山諸島にちなんだ「八重子」を名乗っていたが、国の誤りと責任を認めた２００１年の勝訴を機に、本名で生きることを決めた。

「嫌われる病気ではないと知ってほしい」と語り部活動も始め、２０年以上、各地の小中学校や園の社会交流会館で語ってきた。今は車いす生活となり、午前中は自治会役員として事務所に詰め、午後はリハビリをこなしたり、レクリエーションを楽しんだりして過ごしている。１０月２８日の開園９０年の記念式典にも参加した。

隔離から８５年。故郷の両親や友人のほとんどが他界し、「帰っても懐かしいと思える場所はない」。清さんも０６年に亡くなり、話を聞きに来てくれる子どもたちとの交流が一番の楽しみだ。

１１月にも隣町の小学生たちが園を訪れる予定となっている。「８５年間、本当につらいことも、苦しいこともあった」。それでも今、長生きして良かったと思えている。そんな経験を語り、どんな困難も乗り越えられると伝えるつもりだ。

終（つい）の住処（すみか）となった園で、差別や偏見のない社会を願い、「語り継ぐ使命」を果たしていこうと考えている。

◆ハンセン病患者への国の強制隔離政策…１９０７年、定住先がない患者の隔離を定めた法律「癩（らい）予防ニ関スル件」が制定されたのが隔離政策の始まり。３１年の同法改正で全患者を対象とした強制隔離が開始。都道府県では患者の特定と隔離を進める「無癩県運動」が推進された。戦後、特効薬によって治る病気となったものの、らい予防法が廃止される９６年まで、国は隔離政策を続けた。