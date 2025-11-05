ダイソンは、ヒーター、扇風機として1台2役で活躍する、脱衣所などの狭い部屋にも最適なコンパクトサイズの「Dyson Hot＋Cool HF1 remote link preheat（ダイソン ホットアンドクール エイチエフワン リモート リンク プレヒート）ファンヒーター」を、11月4日から、ダイソン公式オンラインストア、家電量販店などで順次販売を開始した。

同製品は、ダイソンの空調家電カテゴリーで売上No.1モデル（2025年、日本国内販売自社空気清浄機比較）の「Dyson Purifier Hot＋Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター（HP10）」と同様、ダイソン独自の「Air Multiplier テクノロジー」を搭載し、HP10と同等のパワフルな暖房性能を維持しながら、サイズを50％コンパクトにした。本体の直径が20cmとコンパクトなデザインで、持ち運びが簡単で置き場所にも困らないため、寒暖差が気になる脱衣所やキッチン（水回りや湿気の多い場所での使用は控えてほしいとのこと。また、製品本体、プラグ、コードが水に触れたり、濡れた手足で触れたり踏んだりしないよう注意してほしいという）などの狭い部屋にも最適な製品となっている。



「Dyson Hot＋Cool HF1 remote link pre−heat ファンヒーター」

「Air Multiplier テクノロジー」によって、冬は部屋全体をすみずみまで暖め（同社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した同社試験結果）、夏は涼しい風を届け、部屋全体の空気を循環させることで、季節を問わず、快適な室内環境を提供する。風の吹き出し口を大きくし、発熱プレートを通る空気の流れの効率を良くすることで、わずか3分で室温を1℃上げることができる（同社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した同社試験結果）。さらに、内蔵された温度センサーによって、設定した室温に達すると、温風モードが停止し、設定室温を維持しながら、エネルギーを効率的に使用する。

冬にはヒーターとして最大32°Cまで部屋全体をすばやく暖めることができる（同社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した同社試験結果）。また、コンパクトサイズのため、寒暖差が気になる脱衣所やキッチンにも最適だとか。また、10段階の風量設定を備えており、夏には扇風機としてパワフルな送風で暑さを和らげ、心地よい室内環境を保つ。





羽根がない扇風機のため、子どもやペットのいる家庭でも指を怪我する心配がない。また、ヒーターとしても、発熱部が表に出ていないため、誤って触れても火傷しにくい設計を施している（長時間温風が出る吹き出し口を触った場合は火傷につながる恐れがある。意図的に吹き出し口を触ることを前提とした製品ではない）。さらに、万が一転倒しても自動的に電源がオフになるほか、同製品から新しくチャイルドロック機能を搭載。チャイルドロック機能を使用すると、リモコンのみで操作が可能となり、本体での操作は無効になるため、子どもが本体を触って誤って設定温度を変更する心配もないという。





同製品は、本体操作に加え、リモコンや、スマートフォンやタブレット用の「MyDyson アプリ」からもコントロールが可能。これによって、どこにいても室温を調整することができる。たとえば、帰宅途中に事前に部屋を暖めておいたり、夏の外出時にペットが快適に過ごせるよう涼しい風を送ることもできる。また、一週間分のスケジュールをセットすることができ、希望の時間に好みの設定で稼働するよう設定することもできる。

その他、LCDディスプレイで設定内容を一目で確認可能。ナイトモード時にはディスプレイが消え、快適な睡眠をサポートする。

最大70°までスムーズに首振りし、部屋全体に空気を循環させる。さらに、本体を手動で傾けて上下の角度調節で高さも変更できる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月4日（火）

ダイソン＝https://www.dyson.co.jp/ja