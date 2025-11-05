歴史に残る熱戦となったドジャースがブルージェイズを4勝3敗で下したワールドシリーズ。大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）ら、日本人スター選手たちの話題も尽きません。

この記事のすべての写真を見る

大谷翔平の妻・真美子さんに関する噂、山本由伸の高級ブランド志向、佐々木朗希への厳しい要求など、球場外での彼らの姿や周囲の反応も注目を集めています。本記事では、過去1か月で最も注目を集めたメジャーリーグでの活躍が期待される3選手の最新情報と、その背景にある興味深い事情を詳しく解説します。

ドジャース大谷翔平、美容師が投稿した真美子夫人の“ヘアセット動画”が突如削除の“深刻事情”とは

前人未到の活躍を続ける大谷翔平だが、プライベートでは妻の真美子さんや愛娘に関しての“規制”があるという。アメリカではスポーツ選手を狙った強盗事件が報道されており、やはり家族を守るのは――。...続きはこちら

ドジャース山本由伸、4000万円の腕時計にエルメスバーキン＆ヴィトンのバッグ、超ハイブランド志向の“おしゃれ番長”

日本時間10日、ロサンゼルス・ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちを収めた。これにより、2年連続でナショナルリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。そんなドジャースの活躍が話題になる中、3日にドジャース公式インスタグラムが投稿した一枚の写真が別の話題を呼んでいる。注目を集めたのが、“おしゃれ番長”山本由伸選手のバッグで─。...続きはこちら

ドジャース佐々木朗希、ロバーツ監督から「結果を出してほしい」厳しい言葉のウラに日本で“甘やかされていた”の指摘

日本時間9月3日にドジャース傘下3Aで登板した佐々木朗希。予定の5イニングを投げたものの3安打4失点と、内容としてはピリッとしなかった。若くしてのメジャー挑戦に佐々木投手本人や許可をしたロッテへの非難の声も上がっているという。...続きはこちら