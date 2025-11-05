スポーツ用品販売のアルペンは、アルペンプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から、「大きくひらくリュックサック」シリーズから秋冬らしいキルティング素材を使用した新商品を全国のスポーツデポ、アルペン、オンラインストアにて順次発売する。「大きくひらくリュックサック」は、取り出し部が大きく開き快適に荷物の出し入れが可能な人気商品で、人々の秋冬の外出を快適にサポートする。

「大きくひらくリュックサック」は、巾着タイプで開口部を簡単に開けられる設計に加え、大きく開くサイドファスナーを搭載した。巾着タイプの開口部はガバっと“大きくひらく”ためA4サイズも楽々に出し入れが可能となっている。また、巾着を閉めたままでも、横のファスナーから中の物を簡単に取り出せる。リュックの上からだけでなく横からもスムーズに荷物を取り出せるため、紅葉狩りや家族での外出など、秋冬のアクティブなシーンでも荷物の出し入れがしやすく快適に使える仕様となっている。



「大きくひらくリュックサック」（グレー、ブラック）

今回の秋冬展開では、キルティング素材を使用し、上質な見た目に仕上げた。また、コーディネートしやすいブラックとグレーのカラー展開のため、女性も取り入れやすいアイテムとなっている。スウェットやセーター、ダウン等の秋冬の装いにも合わせやすいデザインとのこと。普段の通勤から休日のお出かけまで、幅広いシーンで活躍する。

［小売価格］2499円（税込）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp